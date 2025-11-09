Reichenbacher FC übernimmt zwischenzeitlich Platz 1 in der Fußball-Sachsenliga

Coach Carlo Kästner hatte seine Mannschaft gewarnt, den Tabellenletzten VfL Pirna-Copitz am Samstag nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und das Spiel gestaltete sich beim 2:1-Erfolg am Ende auch entsprechend knapp.

Einmal Erster sein: In der Live-Tabelle konnte sich der Reichenbacher FC am Samstag zwischenzeitlich sogar einige Minuten lang Tabellenführer nennen, ehe Handwerk Rabenstein in Riesa noch zum Sieg traf. Die Reichenbacher selbst feierten beim Schlusslicht VfL Pirna-Copitz ein knappes 2:1 und bleiben damit weiter in der Spitzengruppe der... Einmal Erster sein: In der Live-Tabelle konnte sich der Reichenbacher FC am Samstag zwischenzeitlich sogar einige Minuten lang Tabellenführer nennen, ehe Handwerk Rabenstein in Riesa noch zum Sieg traf. Die Reichenbacher selbst feierten beim Schlusslicht VfL Pirna-Copitz ein knappes 2:1 und bleiben damit weiter in der Spitzengruppe der...