Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Brachte den Reichenbacher FC beim VfL Pirna-Copitz in Führung: Ben-Daniel Schewski (rechts).
Brachte den Reichenbacher FC beim VfL Pirna-Copitz in Führung: Ben-Daniel Schewski (rechts). Bild: Olaf Meinhardt
Brachte den Reichenbacher FC beim VfL Pirna-Copitz in Führung: Ben-Daniel Schewski (rechts).
Brachte den Reichenbacher FC beim VfL Pirna-Copitz in Führung: Ben-Daniel Schewski (rechts). Bild: Olaf Meinhardt
Reichenbach
Reichenbacher FC übernimmt zwischenzeitlich Platz 1 in der Fußball-Sachsenliga
Von Olaf Meinhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Coach Carlo Kästner hatte seine Mannschaft gewarnt, den Tabellenletzten VfL Pirna-Copitz am Samstag nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und das Spiel gestaltete sich beim 2:1-Erfolg am Ende auch entsprechend knapp.

Einmal Erster sein: In der Live-Tabelle konnte sich der Reichenbacher FC am Samstag zwischenzeitlich sogar einige Minuten lang Tabellenführer nennen, ehe Handwerk Rabenstein in Riesa noch zum Sieg traf. Die Reichenbacher selbst feierten beim Schlusslicht VfL Pirna-Copitz ein knappes 2:1 und bleiben damit weiter in der Spitzengruppe der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
Reichenbacher FC: Vom Selbstbedienungsladen zum Spitzenkandidaten der Fußball-Sachsenliga
David Günnel (von links), Manuel Strobel und Maurice Lange vom Reichenbacher FC liegen sich hier nach einem Treffer gegen Neugersdorf in den Armen.
Nach dem souveränen Heimsieg gegen Neugersdorf mischt der RFC weiter in der Spitzengruppe mit. Doch das Team ist gewarnt: Der Tabellenletzte VfL Pirna-Copitz war bislang kein Lieblingsgegner.
Olaf Meinhardt
13:33 Uhr
3 min.
Linke warnt vor Antisemitismus - Verwahrt sich gegen Kritik
Die Linken-Führung fordert, aktiv an der Seite von Jüdinnen und Juden zu stehen. (Archivfoto)
Die Linkspartei warnt am Jahrestag der Novemberpogrome vor wachsendem Antisemitismus – und widerspricht pauschalen Schuldzuweisungen ans linke Lager.
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
19.10.2025
2 min.
Reichenbacher FC setzt sich in der Spitzengruppe der Sachsenliga fest
Niklas Rosenmüller (rechts) auf dem Weg nach vorn. Im Hintergrund beobachten Marius Horn, Yannick Diegel und Yannick Rötsch (von links) die Szenerie.
Der 3:1-Erfolg beim SSV Markranstädt war für die Elf von Trainer Carlo Kästner der vierte Sieg in Folge. Zudem unterstrichen die Vogtländer aufs Neue ihre Auswärtsstärke.
Olaf Meinhardt
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
Mehr Artikel