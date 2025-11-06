Reichenbacher FC: Vom Selbstbedienungsladen zum Spitzenkandidaten der Fußball-Sachsenliga

Nach dem souveränen Heimsieg gegen Neugersdorf mischt der RFC weiter in der Spitzengruppe mit. Doch das Team ist gewarnt: Der Tabellenletzte VfL Pirna-Copitz war bislang kein Lieblingsgegner.

Die erste 0:3-Auswärtsniederlage beim FC Taucha vor 14 Tagen hat dem Fußball-Sachsenligisten Reichenbacher FC nicht geschadet. Bereits am Sonntag fand das Team zurück in die Erfolgsspur und setzte gegen Neugersdorf seine starke Heimserie fort – bereits viermal in Folge gewann der RFC zu Null. Angesichts des einstigen „Selbstbedienungsladens... Die erste 0:3-Auswärtsniederlage beim FC Taucha vor 14 Tagen hat dem Fußball-Sachsenligisten Reichenbacher FC nicht geschadet. Bereits am Sonntag fand das Team zurück in die Erfolgsspur und setzte gegen Neugersdorf seine starke Heimserie fort – bereits viermal in Folge gewann der RFC zu Null. Angesichts des einstigen „Selbstbedienungsladens...