David Günnel (von links), Manuel Strobel und Maurice Lange vom Reichenbacher FC liegen sich hier nach einem Treffer gegen Neugersdorf in den Armen.
David Günnel (von links), Manuel Strobel und Maurice Lange vom Reichenbacher FC liegen sich hier nach einem Treffer gegen Neugersdorf in den Armen. Bild: Olaf Meinhardt
Reichenbach
Reichenbacher FC: Vom Selbstbedienungsladen zum Spitzenkandidaten der Fußball-Sachsenliga
Von Olaf Meinhardt
Nach dem souveränen Heimsieg gegen Neugersdorf mischt der RFC weiter in der Spitzengruppe mit. Doch das Team ist gewarnt: Der Tabellenletzte VfL Pirna-Copitz war bislang kein Lieblingsgegner.

Die erste 0:3-Auswärtsniederlage beim FC Taucha vor 14 Tagen hat dem Fußball-Sachsenligisten Reichenbacher FC nicht geschadet. Bereits am Sonntag fand das Team zurück in die Erfolgsspur und setzte gegen Neugersdorf seine starke Heimserie fort – bereits viermal in Folge gewann der RFC zu Null. Angesichts des einstigen „Selbstbedienungsladens...
