Reichenbacher FC zeigt vor 240 Zuschauern Kampfgeist bei der SG Handwerk Rabenstein und punktet

Wieder einmal haben die Sachsenliga-Fußballer des RFC ihre Auswärtsstärke unter Beweis gestellt. Am Sonntag spielten sie 2:2 beim bisherigen Tabellenführer, der nun keiner mehr ist.

Dem zuvor mit einer völlig blütenweißen Weste aufwartenden Tabellenführer SG Handwerk Rabenstein hat der Reichenbacher FC in der Fußball-Sachsenliga einen Punkt abgeknöpft. Dass dieses Kunststück auf dessen Platz gelang, überrascht nicht. Denn wenn die Jungs von Carlo Kästner schon überraschen, dann auswärts. Ihre Serie, die übrigens... Dem zuvor mit einer völlig blütenweißen Weste aufwartenden Tabellenführer SG Handwerk Rabenstein hat der Reichenbacher FC in der Fußball-Sachsenliga einen Punkt abgeknöpft. Dass dieses Kunststück auf dessen Platz gelang, überrascht nicht. Denn wenn die Jungs von Carlo Kästner schon überraschen, dann auswärts. Ihre Serie, die übrigens...