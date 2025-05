Reichenbacher Schachspieler steigen in die 1. Landesklasse auf

Das SCR erzielte am Sonntag ein 4:4 gegen Markneukirchen. Ein Freipunkt und sechs Remis reichten.

Mit einem 4:4 gegen den SV Markneukirchen sicherten sich die Schachspieler des SC Reichenbach am Sonntag den entscheidenden Punkt zum Aufstieg in die 1. Landesklasse. Beim SV Markneukirchen fiel kurzfristig ein Spieler aus, Raul Brunen bekam einen Freipunkt (1:0). In allen anderen Partien war das Kräfteverhältnis in etwa gleich. Reichenbach, mit...