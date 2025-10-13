Ringen, 2. Bundesliga: Markneukirchen/Gelenau mit Kantersieg gegen Lübtheen

Es hat sich bereits früh abgezeichnet, dass die WKG gegen den Tabellenletzten RV Lübtheen gute Erfolgschancen hat. Wieso der 26:2-Kantersieg trotzdem so wichtig ist.

Die Zweitligaringer der WKG Markneukirchen/Gelenau glänzten am Samstag beim zweiten Saison-Heimkampf mit einem 26:2-Kantersieg über den Tabellenletzten KG RV Lübtheen. Schon beim Wiegen wurde klar, dass die Ringer aus Mecklenburg-Vorpommern ersatzgeschwächt angereist waren und auf den Einsatz ihrer ausländischen Verstärkungen komplett...