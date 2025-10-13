Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Nach seiner Niederlage in Aue machte Serdar Durmus (75 kg/GR/oben) einen starken Kampf gegen Lübtheens Nachwuchstalent Matti Stolt.
Nach seiner Niederlage in Aue machte Serdar Durmus (75 kg/GR/oben) einen starken Kampf gegen Lübtheens Nachwuchstalent Matti Stolt. Bild: Jörg Richter
Oberes Vogtland
Ringen, 2. Bundesliga: Markneukirchen/Gelenau mit Kantersieg gegen Lübtheen
Von Jörg Richter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es hat sich bereits früh abgezeichnet, dass die WKG gegen den Tabellenletzten RV Lübtheen gute Erfolgschancen hat. Wieso der 26:2-Kantersieg trotzdem so wichtig ist.

Die Zweitligaringer der WKG Markneukirchen/Gelenau glänzten am Samstag beim zweiten Saison-Heimkampf mit einem 26:2-Kantersieg über den Tabellenletzten KG RV Lübtheen. Schon beim Wiegen wurde klar, dass die Ringer aus Mecklenburg-Vorpommern ersatzgeschwächt angereist waren und auf den Einsatz ihrer ausländischen Verstärkungen komplett...
