Ringen, 2. Bundesliga: Markneukirchen/Gelenau mit Kantersieg gegen Lübtheen

Oberes Vogtland
Es hat sich bereits früh abgezeichnet, dass die WKG gegen den Tabellenletzten RV Lübtheen gute Erfolgschancen hat. Wieso der 26:2-Kantersieg trotzdem so wichtig ist.
Die Zweitligaringer der WKG Markneukirchen/Gelenau glänzten am Samstag beim zweiten Saison-Heimkampf mit einem 26:2-Kantersieg über den Tabellenletzten KG RV Lübtheen. Schon beim Wiegen wurde klar, dass die Ringer aus Mecklenburg-Vorpommern ersatzgeschwächt angereist waren und auf den Einsatz ihrer ausländischen Verstärkungen komplett...
