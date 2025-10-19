Ringen: Gastgeber Rotation Greiz gewinnt das Zweitliga-Vogtlandderby

In der 2. Bundesliga Nord unterlag die WKG Markneukirchen/Gelenau am Samstag vor 926 Zuschauern 9:16. Ganz unzufrieden war der Verlierer jedoch nicht.

Am Ende gab es auf beiden Seiten zufriedene Gesichter. „Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Jeder Einzelne hat alles gegeben, wobei das Ergebnis angesichts vieler knapper Resultate mit einigen fragwürdigen Entscheidungen knapper ausgefallen wäre“, hätte es laut WKG-Trainer Andy Schubert am Ende auch 11:14 stehen können. Nach...