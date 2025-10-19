Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
WKG-Athlet Mihail Bradu (links) punktete in 52 Sekunden Maximilian Böttger mit 16:0 aus. Bild: Jörg Richter
WKG-Athlet Mihail Bradu (links) punktete in 52 Sekunden Maximilian Böttger mit 16:0 aus. Bild: Jörg Richter
WKG-Athlet Mihail Bradu (links) punktete in 52 Sekunden Maximilian Böttger mit 16:0 aus.
WKG-Athlet Mihail Bradu (links) punktete in 52 Sekunden Maximilian Böttger mit 16:0 aus. Bild: Jörg Richter
Oberes Vogtland
Ringen: Gastgeber Rotation Greiz gewinnt das Zweitliga-Vogtlandderby
Von Jörg Richter
In der 2. Bundesliga Nord unterlag die WKG Markneukirchen/Gelenau am Samstag vor 926 Zuschauern 9:16. Ganz unzufrieden war der Verlierer jedoch nicht.

Am Ende gab es auf beiden Seiten zufriedene Gesichter. „Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Jeder Einzelne hat alles gegeben, wobei das Ergebnis angesichts vieler knapper Resultate mit einigen fragwürdigen Entscheidungen knapper ausgefallen wäre“, hätte es laut WKG-Trainer Andy Schubert am Ende auch 11:14 stehen können. Nach...
