WKG-Neuzugang Zhalavdi Sokuev (rechts) muss in der dritthöchsten Kampfklasse erst noch Fuß fassen. Er unterlag dem polnischen Ringer Rafal Szewc.
WKG-Neuzugang Zhalavdi Sokuev (rechts) muss in der dritthöchsten Kampfklasse erst noch Fuß fassen. Er unterlag dem polnischen Ringer Rafal Szewc. Bild: Jörg Richter
WKG-Neuzugang Zhalavdi Sokuev (rechts) muss in der dritthöchsten Kampfklasse erst noch Fuß fassen. Er unterlag dem polnischen Ringer Rafal Szewc. Bild: Jörg Richter
WKG-Neuzugang Zhalavdi Sokuev (rechts) muss in der dritthöchsten Kampfklasse erst noch Fuß fassen. Er unterlag dem polnischen Ringer Rafal Szewc. Bild: Jörg Richter
Plauen
Ringen: Mit drei Kilo zuviel auf die Waage - Pausa/Plauen führt schon vor dem Anpfiff mit 8:0
Von Jörg Richter
In der Regionalliga Mitteldeutschland hat die WKG Pausa/Plauen am Samstag ihren Heimkampf gegen den RC Germania Potsdam mit 21:10 gewonnen. Allerding war der Gegner auch nicht in Bestbesetzung angereist.

Am vergangenen Samstag haben die Regionalligaringer der WKG Pausa/Plauen ihren Höhenflug fortgesetzt und den Heimkampf gegen den RC Germania Potsdam mit 21:10 klar gewonnen. Eigentlich stand schon nach dem Wiegen fest, dass es einen Sieg gegen die Havelstädter geben würde, denn Potsdams Trainer Swen Lieberam ließ das Limit bis 80 Kilogramm im...
