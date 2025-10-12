Ringen: Mit drei Kilo zuviel auf die Waage - Pausa/Plauen führt schon vor dem Anpfiff mit 8:0

Plauen
In der Regionalliga Mitteldeutschland hat die WKG Pausa/Plauen am Samstag ihren Heimkampf gegen den RC Germania Potsdam mit 21:10 gewonnen. Allerding war der Gegner auch nicht in Bestbesetzung angereist.
Am vergangenen Samstag haben die Regionalligaringer der WKG Pausa/Plauen ihren Höhenflug fortgesetzt und den Heimkampf gegen den RC Germania Potsdam mit 21:10 klar gewonnen. Eigentlich stand schon nach dem Wiegen fest, dass es einen Sieg gegen die Havelstädter geben würde, denn Potsdams Trainer Swen Lieberam ließ das Limit bis 80 Kilogramm im...
