Ringer aus Pausa und Plauen sichern sich in der Regionalliga Bronze

Nach einem 14:14-Unentschieden in Potsdam ist den Vogtländern der 3. Platz nicht mehr zu nehmen. Die Feier soll nach dem letzten Heimkampf am kommenden Samstag folgen.

Die Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen schafften beim RC Germania Potsdam ein 14:14 und sicherten sich damit vorzeitig den Bronzerang. In einem spannungsgeladenen Kampf gab es zunächst ständige Führungswechsel. So verlor Moritz Wermig (61 kg/GR) gegen den Deutschen Juniorenmeister Anton Schneider mit 0:15 und Michal Bielawski (130 kg/F)... Die Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen schafften beim RC Germania Potsdam ein 14:14 und sicherten sich damit vorzeitig den Bronzerang. In einem spannungsgeladenen Kampf gab es zunächst ständige Führungswechsel. So verlor Moritz Wermig (61 kg/GR) gegen den Deutschen Juniorenmeister Anton Schneider mit 0:15 und Michal Bielawski (130 kg/F)...