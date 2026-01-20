Ringen: Nachwuchs aus Plauen und Pausa holt jeweils drei Titel

Plauen
Der ASV Plauen war am Wochenende Gastgeber für die Landesmeisterschaft in gleich drei Altersklassen. Das war zugleich eine Generalprobe für März.
Mit guten Leistungen haben sich die Nachwuchsringer des ASV Plauen und vom KSV Pausa am Wochenende bei der Landesmeisterschaft in Plauen präsentiert. Bei den Turnieren in den Altersklassen U 14, U 17 und U 20 holten die beiden Vereine am Ende sechs beziehungsweise fünf Medaillen und wiesen eine Gemeinsamkeit auf: Jeweils drei Sportler standen...
