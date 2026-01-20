MENÜ
In Plauen fanden am Wochenende die Landesmeisterschaften statt.
Bild: Symbolbild: Nicholas Piccillo - stock.adobe.com
In Plauen fanden am Wochenende die Landesmeisterschaften statt.
In Plauen fanden am Wochenende die Landesmeisterschaften statt. Bild: Symbolbild: Nicholas Piccillo - stock.adobe.com
Plauen
Ringen: Nachwuchs aus Plauen und Pausa holt jeweils drei Titel
Von Anika Zimny
Der ASV Plauen war am Wochenende Gastgeber für die Landesmeisterschaft in gleich drei Altersklassen. Das war zugleich eine Generalprobe für März.

Mit guten Leistungen haben sich die Nachwuchsringer des ASV Plauen und vom KSV Pausa am Wochenende bei der Landesmeisterschaft in Plauen präsentiert. Bei den Turnieren in den Altersklassen U 14, U 17 und U 20 holten die beiden Vereine am Ende sechs beziehungsweise fünf Medaillen und wiesen eine Gemeinsamkeit auf: Jeweils drei Sportler standen...
