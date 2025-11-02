Ringen: WKG Markneukirchen/Gelenau geht in Lichtenfels unter

In der 2. Bundesliga Nord hat die vogtländisch/erzgebirgische Gemeinschaft eine deftige 2:26-Pleite kassiert. Die kam aber nicht wirklich überraschend.

Es war der erwartet schwere Gang der WKG Markneukirchen/Gelenau zum letzten Hinrundenduell beim AC Lichtenfels an dessen Ende ein ernüchterndes 2:26 stand. Während Lichtenfels Zweiter ist, belegt die WKG Rang 5 unter sieben Mannschaften.