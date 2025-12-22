MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Pausaer Maximilian Schwabe (links) absolvierte in Reihen des AC Lichtenfels sein letztes Bundesligaduell gegen Luca Dariozzi (rechts).
Der Pausaer Maximilian Schwabe (links) absolvierte in Reihen des AC Lichtenfels sein letztes Bundesligaduell gegen Luca Dariozzi (rechts). Bild: Jörg Richter
Der Pausaer Maximilian Schwabe (links) absolvierte in Reihen des AC Lichtenfels sein letztes Bundesligaduell gegen Luca Dariozzi (rechts).
Der Pausaer Maximilian Schwabe (links) absolvierte in Reihen des AC Lichtenfels sein letztes Bundesligaduell gegen Luca Dariozzi (rechts). Bild: Jörg Richter
Oberes Vogtland
Vogtländische Ringer setzen zum Saisonfinale emotionalen Schlusspunkt
Von Jörg Richter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während in der 2. Bundesliga die Wettkampfgemeinschaft Markneukirchen/Gelenau dem schon als Staffelsieger angereisten AC Lichtenfels noch einmal alles abverlangte, gab es in Pausa gleich doppelt Grund zum Feiern.

Die Anhänger des Ringkampfsports in Markneukirchen waren sich am Samstagabend einig: Auch wenn die letzte Begegnung der Saison für die Wettkampfgemeinschaft aus dem Vogtland und dem Erzgebirge gegen den schon lange feststehenden Staffelsieger AC Lichtenfels mit 13:17 verloren ging, hatte es einmal mehr ein Ringerfest mit vielen spannenden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:07 Uhr
2 min.
Polizeidirektion Zwickau meldete verstärkt Explosionen an Zigaretten-, Geld- und Fahrkartenautomaten
In Hohenstein-Ernstthal wurde im Dezember 2024 am Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Fahrscheinautomaten in Zwickau bleiben ab Montag für fünf Tage zum Schutz vor Vandalismus geschlossen. In der Region meldete die Polizei in diesem Jahr 56 Explosionen unter anderem an Automaten.
Frank Dörfelt
08.12.2025
2 min.
Ringer-Regionalliga: Pausa/Plauen bleibt im Titelrennen
Sid Wetzel (rotes Trikot) schaffte einen 15:0-Überlegenheitserfolg über Ahmad Manawari.
Mit 27:5 setzte sich die Wettkampfgemeinschaft aus dem Vogtland gegen Schlusslicht Hannover durch. Die Konkurrenten im Kampf um die Plätze 1 bis 3 heißen Gelenau/Markneukirchen II und Werdau.
Jörg Richter
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
11:10 Uhr
3 min.
Drei Wege, um an einen Arzttermin zu kommen
Die Suche nach einem freien Arzttermin gestaltet sich oft schwierig: Besetztzeichen und lange Wartezeiten sind keine Seltenheit.
Das Knie zwickt, aber Sie haben noch keinen Orthopäden - und auch keine Lust, diverse Praxen abzutelefonieren? Es gibt noch andere Wege zum Arzttermin. Ein Überblick.
14:04 Uhr
3 min.
Ringer aus Pausa und Plauen sichern sich in der Regionalliga Bronze
Das Team der WKG Pausa/Plauen – hier beim Auswärtskampf in Lugau.
Nach einem 14:14-Unentschieden in Potsdam ist den Vogtländern der 3. Platz nicht mehr zu nehmen. Die Feier soll nach dem letzten Heimkampf am kommenden Samstag folgen.
Jörg Richter
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
Mehr Artikel