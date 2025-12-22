Vogtländische Ringer setzen zum Saisonfinale emotionalen Schlusspunkt

Während in der 2. Bundesliga die Wettkampfgemeinschaft Markneukirchen/Gelenau dem schon als Staffelsieger angereisten AC Lichtenfels noch einmal alles abverlangte, gab es in Pausa gleich doppelt Grund zum Feiern.

Die Anhänger des Ringkampfsports in Markneukirchen waren sich am Samstagabend einig: Auch wenn die letzte Begegnung der Saison für die Wettkampfgemeinschaft aus dem Vogtland und dem Erzgebirge gegen den schon lange feststehenden Staffelsieger AC Lichtenfels mit 13:17 verloren ging, hatte es einmal mehr ein Ringerfest mit vielen spannenden...