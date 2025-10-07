Ringen: Zwei sichere Siege der WKG Pausa/Plauen am Doppelkampftag

Plauen
Die Wettkampfgemeinschaft hat in der Regionalliga Mitteldeutschland 19:4 gegen Lugau gewonnen und Hannover mit 25:6 besiegt.
Zwei Kantersiege verbuchten die Regionalligaringer am Doppelkampftag des vergangenen langen Wochenendes. Bereits am Feiertag entledigte sich die WKG Pausa/Plauen der Heimaufgabe gegen den RV Eichenkranz Lugau mit einem klaren 19:4, am Samstagabend legten sie beim RV Hannover einen deutlichen 25:6-Erfolg nach. Damit bleibt Pausa/Plauen dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.