Michal Bielawski (rotes Trikot) gewann auch in Artern vorzeitig und holte die ersten vier Mannschaftspunkte auf das WKG-Konto.
Michal Bielawski (rotes Trikot) gewann auch in Artern vorzeitig und holte die ersten vier Mannschaftspunkte auf das WKG-Konto. Bild: Jörg Richter
Plauen
Ringer aus Pausa und Plauen auch am Kyffhäuser erfolgreich
Von Jörg Richter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Wettkampfgemeinschaft aus dem Vogtland bleibt Spitzenreiter in der Regionalliga Mitteldeutschland. Mit 20:7 setzten sie sich am Samstag beim AC Germania Artern durch und blieben auch in der Spur, als die Gastgeber zur Aufholjagd ansetzten.

Die Regionalligaringer der WKG Pausa/Plauen haben ihrer ohnehin schon eindrucksvollen Saisonbilanz am Samstagabend beim AC Germania Artern einen weiteren Erfolg hinzugefügt. Die Vogtländer gewannen am Kyffhäuser klar mit 20:7. „Die Mannschaft hat Moral gezeigt, als Arten kräftig aufholte. Am Ende war es ein verdienter Sieg und ein weiterer...
Mehr Artikel