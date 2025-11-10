Ringer aus Pausa und Plauen auch am Kyffhäuser erfolgreich

Plauen
Die Wettkampfgemeinschaft aus dem Vogtland bleibt Spitzenreiter in der Regionalliga Mitteldeutschland. Mit 20:7 setzten sie sich am Samstag beim AC Germania Artern durch und blieben auch in der Spur, als die Gastgeber zur Aufholjagd ansetzten.
Die Regionalligaringer der WKG Pausa/Plauen haben ihrer ohnehin schon eindrucksvollen Saisonbilanz am Samstagabend beim AC Germania Artern einen weiteren Erfolg hinzugefügt. Die Vogtländer gewannen am Kyffhäuser klar mit 20:7. „Die Mannschaft hat Moral gezeigt, als Arten kräftig aufholte. Am Ende war es ein verdienter Sieg und ein weiterer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.