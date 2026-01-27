MENÜ
Uwe Knittel (Mitte) wurde zum Ehrenmitglied des KSV Pausa ernannt.
Uwe Knittel (Mitte) wurde zum Ehrenmitglied des KSV Pausa ernannt.
Plauen
Ringer aus Pausa wählen ihre besten Athleten
Von Jörg Richter
Bei der Gala des Vereins wurde auch ein verdienter langjähriger Übungsleiter zum Ehrenmitglied ernannt.

Bei der Gala der Pausaer Ringer ist der langjährige und überaus erfolgreiche Nachwuchstrainer Uwe Knittel zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt worden. Höhepunkt des Abends vor 200 Gästen im dortigen Bürgerhaus war die Bekanntgabe der Ergebnisse der Wahl der besten Sportler. Hier siegte Carl Hocke, den zweiten Platz belegte Andrej Zugrav....
