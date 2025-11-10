Ringer der WKG Markneukirchen/Gelenau: Auswärtssieg zum Rückrundenstart

In der 2. Bundesliga Nord ist der vogtländisch/erzgebirgischen Wettkampfgemeinschaft in Nürnberg ein 15:11-Erfolg gelungen. Vor den letzten beiden Kämpfen stand es noch Unentschieden.

Die Zweitligaringer der WKG Markneukirchen/Gelenau haben beim SV Johannis Nürnberg einen Rückrundenstart nach Maß gefeiert. Die Vogtländer siegten bei den Franken mit 15:11. Für die Rückrunde hatte sich Markneukirchen in den unteren beiden Gewichtsklassen mit den beiden türkischen Ringern Muhammet Cakir (61 kg/GR) und Mehmet Yüce (66... Die Zweitligaringer der WKG Markneukirchen/Gelenau haben beim SV Johannis Nürnberg einen Rückrundenstart nach Maß gefeiert. Die Vogtländer siegten bei den Franken mit 15:11. Für die Rückrunde hatte sich Markneukirchen in den unteren beiden Gewichtsklassen mit den beiden türkischen Ringern Muhammet Cakir (61 kg/GR) und Mehmet Yüce (66...