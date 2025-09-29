Ringer-Regionalliga: Pausa/Plauen behält einen Punkt aus dem Topkampf zu Hause

Plauen
Die vogtländische Wettkampfgemeinschaft hat auch aus dem Top-Kampf gegen den AC Werdau einen Zähler mitgenommen. Nach dem 14:14 bleiben beide Teams ohne Niederlage.
Die Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen bleiben weiter unbesiegt. Gegen Staffelfavorit AC Werdau gelang den Vogtländern ein 14:14-Unentschieden. Der Vorsitzende des KSV Pausa, Ulrich Leithold, brachte es auf den Punkt: „Was die Jungs geleistet haben, war schon sensationell. Sogar ein Sieg war möglich.“
