Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
David Adler (rotes Trikot) feierte seinen ersten Saisonsieg. Zusätzliche Motivation erhielt der Mittelgewichtler durch die Geburt seines Kindes.
David Adler (rotes Trikot) feierte seinen ersten Saisonsieg. Zusätzliche Motivation erhielt der Mittelgewichtler durch die Geburt seines Kindes. Bild: Jörg Richter
David Adler (rotes Trikot) feierte seinen ersten Saisonsieg. Zusätzliche Motivation erhielt der Mittelgewichtler durch die Geburt seines Kindes.
David Adler (rotes Trikot) feierte seinen ersten Saisonsieg. Zusätzliche Motivation erhielt der Mittelgewichtler durch die Geburt seines Kindes. Bild: Jörg Richter
Plauen
Ringer-Regionalliga: Pausa/Plauen behält einen Punkt aus dem Topkampf zu Hause
Von Jörg Richter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die vogtländische Wettkampfgemeinschaft hat auch aus dem Top-Kampf gegen den AC Werdau einen Zähler mitgenommen. Nach dem 14:14 bleiben beide Teams ohne Niederlage.

Die Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen bleiben weiter unbesiegt. Gegen Staffelfavorit AC Werdau gelang den Vogtländern ein 14:14-Unentschieden. Der Vorsitzende des KSV Pausa, Ulrich Leithold, brachte es auf den Punkt: „Was die Jungs geleistet haben, war schon sensationell. Sogar ein Sieg war möglich.“
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
15.09.2025
3 min.
Vogtländische Ringer punkten fleißig weiter
WKG-Youngster Carl Hocke (rotes Trikot) verdient sich in der Regionalliga seine ersten Sporen. Gegen Artern landete der Pausaer einen wichtigen Sieg.
Trotz eines am Ende recht klaren Ergebnisses: Die Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen mussten sich den 15:7-Heimerfolg gegen Germania Artern doch hart erarbeiten. Ein Youngster in Reihen der Vogtländer verdient sich bei seinen ersten Einsätzen viel Lob.
Jörg Richter
25.09.2025
2 min.
Gipfeltreffen in der Ringer-Regionalliga steigt in Pausa
Ex-U-23-Weltmeister Endo Katsuaki ist am Samstagabend in Pausa zu Gast.
WKG Pausa/Plauen gegen AC Werdau heißt es am Samstagabend in der ErdachsenArena. Beide Teams sind ungeschlagen, dennoch sind die Rollen klar verteilt.
Jörg Richter
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
Mehr Artikel