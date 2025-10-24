Ringer-Regionalliga: Pausa/Plauen fährt mit breiter Brust nach Gelenau

Plauen
Erinnerungen an alte Zeiten werden wach, wenn sich am Samstagabend zwei Teams gegenüberstehen, die auf eine lange gemeinsame Geschichte zurückblicken können. Der Hinkampf ging nur hauchdünn an Pausa/Plauen.
Die WKG Pausa/Plauen muss zum Rückrundenstart der Ringer-Regionalliga am Samstag, 19.30 Uhr, beim Staffelsieger des Vorjahres, der WKG Gelenau/Markneukirchen II antreten. Die Vogtländer erwartet dort ein echter Hexenkessel, denn zu Spitzenkämpfen sind in Gelenau gut und gerne einmal 600 Zuschauer auf den Rängen. Zudem wird auch das WKG-Team...
