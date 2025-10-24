Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: Nicholas Piccillo - stock.adobe.com
Plauen
Ringer-Regionalliga: Pausa/Plauen fährt mit breiter Brust nach Gelenau
Von Jörg Richter
Erinnerungen an alte Zeiten werden wach, wenn sich am Samstagabend zwei Teams gegenüberstehen, die auf eine lange gemeinsame Geschichte zurückblicken können. Der Hinkampf ging nur hauchdünn an Pausa/Plauen.

Die WKG Pausa/Plauen muss zum Rückrundenstart der Ringer-Regionalliga am Samstag, 19.30 Uhr, beim Staffelsieger des Vorjahres, der WKG Gelenau/Markneukirchen II antreten. Die Vogtländer erwartet dort ein echter Hexenkessel, denn zu Spitzenkämpfen sind in Gelenau gut und gerne einmal 600 Zuschauer auf den Rängen. Zudem wird auch das WKG-Team...
20.10.2025
2 min.
Ringer-Regionalliga: WKG Pausa/Plauen reitet weiter auf der Erfolgswelle
Einmal mehr glänzte WKG-Routinier Eryk Maj (rechts) mit einem vorzeitigen Sieg.
Auch beim starken Aufsteiger FC Erzgebirge Aue II haben sich die Vogtländer nicht stoppen lassen. 22:11 hieß es am Ende für die Gäste.
Jörg Richter
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
25.09.2025
2 min.
Gipfeltreffen in der Ringer-Regionalliga steigt in Pausa
Ex-U-23-Weltmeister Endo Katsuaki ist am Samstagabend in Pausa zu Gast.
WKG Pausa/Plauen gegen AC Werdau heißt es am Samstagabend in der ErdachsenArena. Beide Teams sind ungeschlagen, dennoch sind die Rollen klar verteilt.
Jörg Richter
