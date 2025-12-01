Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jakub Kesy war nach seinem 4:0-Sieg in der Klasse bis 66 kg/Freistil zufrieden.
Jakub Kesy war nach seinem 4:0-Sieg in der Klasse bis 66 kg/Freistil zufrieden. Bild: Ralf Wendland
Plauen
Ringer-Regionalliga: WKG Pausa/Plauen ganz dick im Rennen um die Medaillen
Von Jörg Richter
Mit einem klaren Sieg in Lugau haben sich die Vogtländer in den Kampf um die ersten drei Plätze zurückgemeldet. Für positive Nachrichten sorgt auch die zweite Mannschaft.

Nach der Niederlage im Spitzenkampf der Regionalliga Mitteldeutschland beim AC Werdau sind die Ringer der WKG Pausa/Plauen wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Beim RVE Lugau setzten sie sich am Samstagabend klar mit 22:12 durch. „Wir haben von der Papierform her das leichteste Restprogramm, doch dürfen wir uns keinen Ausrutscher...
