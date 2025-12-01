Ringer-Regionalliga: WKG Pausa/Plauen ganz dick im Rennen um die Medaillen

Plauen
Mit einem klaren Sieg in Lugau haben sich die Vogtländer in den Kampf um die ersten drei Plätze zurückgemeldet. Für positive Nachrichten sorgt auch die zweite Mannschaft.
Nach der Niederlage im Spitzenkampf der Regionalliga Mitteldeutschland beim AC Werdau sind die Ringer der WKG Pausa/Plauen wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Beim RVE Lugau setzten sie sich am Samstagabend klar mit 22:12 durch. „Wir haben von der Papierform her das leichteste Restprogramm, doch dürfen wir uns keinen Ausrutscher...
