Rodewischer Schachmiezen mit Fehlerfestival zum Saisonfinale

Nach zwei klaren Niederlagen war bei der zentralen Endrunde die Hoffnung auf Bronze begraben. Am Sonntag ließen die Vogtländerinnen das Spieljahr mit einem Sieg und Rang 6 ausklingen.

Das waren dann doch ein paar Fehler zu viel. Die Rodewischer Schachmiezen kamen bei der Bundesliga-Endrunde in Deggendorf auch in Bestbesetzung nicht in Schwung. Selbst die beiden Spitzenbretter, Stavroula Tsolakidou und Alicja Sliwicka, die von den zahlreichen Turnieren in den vergangenen Monaten und der gerade erst beendeten Europameisterschaft...