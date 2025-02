Sachsenmeisterschaften im Ringen: Zwei Bronzemedaillen für Oelsnitzer

Bei den Titelkämpfen der U 18 und U 21 in Adorf wurden zwei Starter des ASV Dritte. Sie sind auch bei den Mitteldeutschen Titelkämpfen dabei.

Bei der Landeseinzelmeisterschaft im Judo der Altersklassen U 18 und U 21 am Samstag in Adorf waren vier Athleten des ASV Oelsnitz am Start. Alex Oleinik und Richard Flechsig kämpften sich ins Halbfinale, wo beide jedoch verloren. Die Kämpfe um Platz 3 konnten beide gewinnen und qualifizierten sich mit Bronze für die Mitteldeutsche...