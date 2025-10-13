Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Plauen
Sachsenpokal-Hammer: Außenseiter Reichenbacher FC trifft im Achtelfinale auf den Chemnitzer FC
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die vogtländischen Oberligisten VFC Plauen und VfB Auerbach bekamen dagegen am Montagnachmittag in Leipzig machbare Kontrahenten zugelost.

Noch drei Mannschaften aus dem Vogtland waren unter den letzten 16 Teams, als am Montagnachmittag in Leipzig das Achtelfinale im Fußball-Sachsenpokal ausgelost wurde. Die in die Politik gewechselte Ex-Fußballerin Anja Kühn bescherte als Losfee den beiden Oberligisten VFC Plauen und VfB Auerbach Reisen zu machbaren Kontrahenten. Plauen ist beim...
