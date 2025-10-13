Sachsenpokal-Hammer: Außenseiter Reichenbacher FC trifft im Achtelfinale auf den Chemnitzer FC

Die vogtländischen Oberligisten VFC Plauen und VfB Auerbach bekamen dagegen am Montagnachmittag in Leipzig machbare Kontrahenten zugelost.

Noch drei Mannschaften aus dem Vogtland waren unter den letzten 16 Teams, als am Montagnachmittag in Leipzig das Achtelfinale im Fußball-Sachsenpokal ausgelost wurde. Die in die Politik gewechselte Ex-Fußballerin Anja Kühn bescherte als Losfee den beiden Oberligisten VFC Plauen und VfB Auerbach Reisen zu machbaren Kontrahenten. Plauen ist beim...