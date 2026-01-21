MENÜ
Macht auch mit 80 Jahren noch eine gute Figur: Schiedsrichter Siegfried Jahn.
Macht auch mit 80 Jahren noch eine gute Figur: Schiedsrichter Siegfried Jahn. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Schiedsrichter-Legende feiert 80. Geburtstag: „Keiner war mir je böse – darauf bin ich stolz“
Von Thomas Gräf
Am 21. Januar wird der für Kürbitz pfeifende und in Weischlitz lebende Siegfried Jahn stolze acht Jahrzehnte alt. Seit 57 Jahren ist er Schiedsrichter und – das ist gar nicht selbstverständlich in seiner Gilde – äußerst beliebt.

In der vogtländischen Fußballszene gibt es wohl niemanden, der ihn nicht kennt. Und auch wohl keinen, der ihn nicht zu schätzen weiß: Siegfried Jahn. Sieht man seine Begeisterung für den Fußballsport und seine ansteckende Fröhlichkeit, kann man kaum glauben, dass er am 21. Januar schon 80 Jahre alt wird.
