Schiedsrichter-Legende feiert 80. Geburtstag: „Keiner war mir je böse – darauf bin ich stolz“

Am 21. Januar wird der für Kürbitz pfeifende und in Weischlitz lebende Siegfried Jahn stolze acht Jahrzehnte alt. Seit 57 Jahren ist er Schiedsrichter und – das ist gar nicht selbstverständlich in seiner Gilde – äußerst beliebt.

In der vogtländischen Fußballszene gibt es wohl niemanden, der ihn nicht kennt. Und auch wohl keinen, der ihn nicht zu schätzen weiß: Siegfried Jahn. Sieht man seine Begeisterung für den Fußballsport und seine ansteckende Fröhlichkeit, kann man kaum glauben, dass er am 21. Januar schon 80 Jahre alt wird. In der vogtländischen Fußballszene gibt es wohl niemanden, der ihn nicht kennt. Und auch wohl keinen, der ihn nicht zu schätzen weiß: Siegfried Jahn. Sieht man seine Begeisterung für den Fußballsport und seine ansteckende Fröhlichkeit, kann man kaum glauben, dass er am 21. Januar schon 80 Jahre alt wird.