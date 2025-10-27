Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wie schon im Hinkampf in Pausa bezwang Mittelgewichtler Hannes Thiesler (rotes Trikot) den Co-Trainer der WKG Gelenau/Markneukirchen II Rico Richter auch in Gelenau deutlich.
Wie schon im Hinkampf in Pausa bezwang Mittelgewichtler Hannes Thiesler (rotes Trikot) den Co-Trainer der WKG Gelenau/Markneukirchen II Rico Richter auch in Gelenau deutlich. Bild: Jörg Richter
Wie schon im Hinkampf in Pausa bezwang Mittelgewichtler Hannes Thiesler (rotes Trikot) den Co-Trainer der WKG Gelenau/Markneukirchen II Rico Richter auch in Gelenau deutlich.
Wie schon im Hinkampf in Pausa bezwang Mittelgewichtler Hannes Thiesler (rotes Trikot) den Co-Trainer der WKG Gelenau/Markneukirchen II Rico Richter auch in Gelenau deutlich. Bild: Jörg Richter
Plauen
Serie gerissen: Ringer aus Pausa und Plauen kassieren erste Niederlage
Von Jörg Richter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die bisher blütenweiße Weste der Wettkampfgemeinschaft aus dem Vogtland hat erste Flecken bekommen. Die Niederlage bei Gelenau/Markneukirchen II fiel mit 10:22 auch noch deutlich aus.

Irgendwann reißt jede Serie einmal. Für die WKG Pausa/Plauen war es der erste Kampftag der Rückrunde in der Ringer-Regionalliga am Samstag, der beim Staffelsieger des Vorjahres WKG Geneau/Markneukirchen II mit 10:22 verloren ging.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
2 min.
Ringer-Regionalliga: WKG Pausa/Plauen reitet weiter auf der Erfolgswelle
Einmal mehr glänzte WKG-Routinier Eryk Maj (rechts) mit einem vorzeitigen Sieg.
Auch beim starken Aufsteiger FC Erzgebirge Aue II haben sich die Vogtländer nicht stoppen lassen. 22:11 hieß es am Ende für die Gäste.
Jörg Richter
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
29.09.2025
3 min.
Ringer-Regionalliga: Pausa/Plauen behält einen Punkt aus dem Topkampf zu Hause
David Adler (rotes Trikot) feierte seinen ersten Saisonsieg. Zusätzliche Motivation erhielt der Mittelgewichtler durch die Geburt seines Kindes.
Die vogtländische Wettkampfgemeinschaft hat auch aus dem Top-Kampf gegen den AC Werdau einen Zähler mitgenommen. Nach dem 14:14 bleiben beide Teams ohne Niederlage.
Jörg Richter
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
Mehr Artikel