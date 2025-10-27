Serie gerissen: Ringer aus Pausa und Plauen kassieren erste Niederlage

Die bisher blütenweiße Weste der Wettkampfgemeinschaft aus dem Vogtland hat erste Flecken bekommen. Die Niederlage bei Gelenau/Markneukirchen II fiel mit 10:22 auch noch deutlich aus.

Irgendwann reißt jede Serie einmal. Für die WKG Pausa/Plauen war es der erste Kampftag der Rückrunde in der Ringer-Regionalliga am Samstag, der beim Staffelsieger des Vorjahres WKG Geneau/Markneukirchen II mit 10:22 verloren ging.