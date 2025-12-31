MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Oelsnitzer Silvesterlauf pur: Mit Hund und Kind im Flockenwirbel.
Oelsnitzer Silvesterlauf pur: Mit Hund und Kind im Flockenwirbel. Bild: Thomas Gräf
Oelsnitzer Silvesterlauf pur: Mit Hund und Kind im Flockenwirbel.
Oelsnitzer Silvesterlauf pur: Mit Hund und Kind im Flockenwirbel. Bild: Thomas Gräf
Oberes Vogtland
Silvesterlauf in Oelsnitz: Mit Hund und Kinderwagen durch den Flockenwirbel
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim 28. Volkslauf für Jedermann haben 85 Hobbyläufer am Mittwochvormittag das Jahr gemeinsam sportlich verabschiedet. Die Organisatoren vom TSV Oelsnitz waren diesmal besonders begeistert.

„Silvesterlauf im Schnee - das hatten wir lange nicht“, freute sich Ulrich Reinel, TSV-Präsident und Organisator des Oelsnitzer Laufs am Jahresende, der am Mittwochvormittag zum 28. Mal gestartet wurde. Und nicht nur der Flockenwirbel gefiel Reinel: „Das ist heute so ein richtiger Volkslauf, wie wir uns das vorstellen, mit drei Kinderwagen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.12.2025
1 min.
Neues Blitzer-Fahrzeug im Vogtland: Es klingelt in der Kasse
Seit Oktober ist ein VW Caddy mit Blitzer für die Stadt Oelsnitz im Einsatz.
Die Stadt Oelsnitz hat im Oktober einen mobilen Blitzer angeschafft. Jetzt zog sie eine erste Bilanz.
Tino Beyer
14:00 Uhr
4 min.
Rad-Events, Rallyes, Leichtathletik: Das sind die Sporthöhepunkte 2026 im Erzgebirge
Statt in Thum wird der international bekannte Werfertag im neuen Jahr in Gelenau stattfinden. U-23-Hammerwerferin Jada Julien kam bei der 22. Auflage dieses Jahr in Thum auf gute 67,34 Meter.
Im Handball, Fußball und Eishockey werden Jubiläen gefeiert. Radsportler kommen bei spektakulären Wettbewerben auf ihre Kosten. Eine Veränderung gibt es in der Leichtathletik.
Anna Neef, Andreas Bauer, Jürgen Werner, Sandra Häfner
12:21 Uhr
2 min.
Das Jahr sportlich verabschieden? Auf zum Lauf in Oelsnitz am Silvester-Vormittag!
Im Vorjahr waren in Oelsnitz 96 Läufer am Start.
Schon zum 28. Mal wird am Mittwoch der dortige Volkslauf für Jedermann über drei oder vier Kilometer gestartet. Die Teilnahme ist übrigens kostenlos...
Thomas Gräf
11:31 Uhr
3 min.
Einkaufen zu Silvester: Wie lange haben Rewe, Aldi, Lidl und Co. in Sachsen geöffnet?
Wer am 31. Dezember in Sachsen einkaufen möchte, sollte teilweise die Öffnungszeiten nochmals im Netz checken. (Archiv)
Sie müssen am Mittwoch kurz vorm Jahreswechsel noch mal in schnell den Supermarkt? Dann sollten Sie diese Öffnungszeiten kennen.
Patrick Hyslop
30.12.2025
2 min.
Das sind die beliebtesten Babynamen in Sachsen 2025
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv)
Wie soll das Kind heißen? Werdende Eltern haben da durchaus die Qual der Wahl. Für diese Namen haben sich die Eltern im Freistaat dieses Jahr besonders häufig entschieden.
Patrick Hyslop
14:00 Uhr
4 min.
„Es fühlt sich nicht wie ein Ende an“: Zwickauer IT-Urgestein übergibt Innenstadtgeschäft
Generationswechsel in Zwickau: Ctronics-Inhaber Frank Herwig (l.) übergibt sein Geschäft in der Inneren Plauenschen Straße 5 an Jürgen Krause.
Frank Herwig legt nach 28 Jahren sein Lebenswerk in neue, jüngere Hände. Das inhabergeführte Computerfachgeschäft Ctronics lebt weiter am traditionsreichen Standort.
Thomas Croy
Mehr Artikel