Silvesterlauf in Oelsnitz: Mit Hund und Kinderwagen durch den Flockenwirbel

Beim 28. Volkslauf für Jedermann haben 85 Hobbyläufer am Mittwochvormittag das Jahr gemeinsam sportlich verabschiedet. Die Organisatoren vom TSV Oelsnitz waren diesmal besonders begeistert.

„Silvesterlauf im Schnee - das hatten wir lange nicht“, freute sich Ulrich Reinel, TSV-Präsident und Organisator des Oelsnitzer Laufs am Jahresende, der am Mittwochvormittag zum 28. Mal gestartet wurde. Und nicht nur der Flockenwirbel gefiel Reinel: „Das ist heute so ein richtiger Volkslauf, wie wir uns das vorstellen, mit drei Kinderwagen...