Skilanglauf: Klingenthalerin überzeugt bei Deutschen Meisterschaften

Oberes Vogtland
In Oberhof lief Saskia Nürnberger auf die Ränge 4 und 6. Beim Deutschlandpokal machte vor allem Lilly Bogler auf sich aufmerksam.
Mit den Sprintwettbewerben in der Oberhofer Skihalle haben am Wochenende die Deutschen Meisterschaften im Skilanglauf begonnen. Der VSC Klingenthal war dabei stark vertreten. Saskia Nürnberger qualifizierte sich souverän für die Finalläufe und belegte einen hervorragenden sechsten Platz. Bei den Männern kam Max Goether auf Rang 17, dicht...
