Skispringerin aus Klingenthal fliegt in Lillehammer zweimal aufs Siegerpodest

An zwei Wettkampftagen zeigte Julina Kreibich vom VSC in Norwegen ihre Klasse beim Intercontinentalcup.

Beim Intercontinental-Cup im norwegischen Lillehammer stand vor allem Skispringerin Julina Kreibich vom VSC Klingenthal im Mittelpunkt. Sie zeigte an beiden Wettkampftagen konstant starke Leistungen: Am Samstag sprang sie mit Rang 3 das erste Mal aufs Podest. Am Sonntag legte die 19-Jährige noch eine Schippe drauf und sicherte sich den Sieg auf...