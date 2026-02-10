Skispringerin aus Klingenthal landet in Slowenien zweimal auf dem Podest

Oberes Vogtland
Ein intensives Wettkampfwochenende für Wintersportler vom Aschberg: Intercontinental-Cup und Deutschlandpokal standen auf dem Programm.
Ein ereignisreiches Wettkampfwochenende liegt hinter den Skispringern aus Klingenthal: Während die Nachwuchsathleten beim Deutschlandpokal in Oberstdorf an den Start gegangen sind, stellten sich die erfahrenen Sportler mit Erfolg der internationalen Konkurrenz beim Intercontinental-Cup im slowenischen Kranj auf einer anspruchsvollen Schanze.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.