MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Julina Kreibich (Mitte) krönte sich erneut zur Siegerin im Intercontinental-Cup.
Julina Kreibich (Mitte) krönte sich erneut zur Siegerin im Intercontinental-Cup. Bild: VSC Klingenthal
Julina Kreibich (Mitte) krönte sich erneut zur Siegerin im Intercontinental-Cup.
Julina Kreibich (Mitte) krönte sich erneut zur Siegerin im Intercontinental-Cup. Bild: VSC Klingenthal
Oberes Vogtland
Skispringerin aus Klingenthal landet in Slowenien zweimal auf dem Podest
Von Florian Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein intensives Wettkampfwochenende für Wintersportler vom Aschberg: Intercontinental-Cup und Deutschlandpokal standen auf dem Programm.

Ein ereignisreiches Wettkampfwochenende liegt hinter den Skispringern aus Klingenthal: Während die Nachwuchsathleten beim Deutschlandpokal in Oberstdorf an den Start gegangen sind, stellten sich die erfahrenen Sportler mit Erfolg der internationalen Konkurrenz beim Intercontinental-Cup im slowenischen Kranj auf einer anspruchsvollen Schanze.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.02.2026
1 min.
Skispringerin aus Klingenthal fliegt in Lillehammer zweimal aufs Siegerpodest
Die Klingenthaler Skispringerinnen freuten sich über ein erfolgreiches Wettkampf-Wochenende in Lillehammer.
An zwei Wettkampftagen zeigte Julina Kreibich vom VSC in Norwegen ihre Klasse beim Intercontinentalcup.
Florian Müller
22.01.2026
1 min.
Deutschlandpokal: Vier erste Plätze für Skispringer aus Klingenthal
Das Klingenthaler Skisprung-Team bot gute Leistungen beim Deutschlandpokal in Seefeld.
Beim Wettkampf am vergangenen Wochenende im österreichischen Seefeld ragten Anne Häckel, Lia Böhme und Max Berger heraus. Letzterer siegte doppelt.
Florian Müller
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
13:30 Uhr
5 min.
Klöckner spricht in Israel heikle Themen an
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner gedenkt in Yad Vashem der Millionen Opfer des Holocaust.
Unter Freunden könne man auch über schwierige Fragen reden, sagt Bundestagspräsidentin Klöckner. Und das macht sie in Israel auch. Wobei ihr wichtig ist, ihre Verbundenheit zu dem Land zu betonen.
Ulrich Steinkohl, dpa
13:14 Uhr
2 min.
Viel Regen zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet
Immer wieder Regen lautet die Wettervorhersage für die kommenden Tage.
Erst nass, dann winterlich: Das Wetter macht es den Narren in diesem Jahr nicht leicht. Noch gibt es aber Unsicherheiten bei der Prognose.
Mehr Artikel