Skitty-Cup: Junge Alpinsportler aus dem Vogtland nehmen Fahrt auf

Während bei den Olympischen Winterspielen auch die Skifahrer begeistern, wird es für Nachwuchstalente immer schwieriger, unter optimalen Bedingungen zu trainieren. Wie der SC Schöneck diesen Trend stoppen möchte.

Es war der Saisonhöhepunkt für die gut jungen 20 Skifahrer der Altersklassen U 8 bis U 12: Das Skitty-Camp in Schöneck in der ersten Ferienwoche. „Eigentlich war geplant, solche Camps noch öfter zu machen", so Trainer Louis Weglarz. „Und dass wir zu jedem Skitty-Cup-Wettkampf am Donnerstag und Freitag ein Training anbieten sowie am...