Jan Luderer (links), einer von zwei Doppeltorschützen des VfB Schöneck, im Zweikampf mit dem Syrauer Tom Limmer. Bild: Johannes Schmidt
Jan Luderer (links), einer von zwei Doppeltorschützen des VfB Schöneck, im Zweikampf mit dem Syrauer Tom Limmer. Bild: Johannes Schmidt
Jan Luderer (links), einer von zwei Doppeltorschützen des VfB Schöneck, im Zweikampf mit dem Syrauer Tom Limmer.
Jan Luderer (links), einer von zwei Doppeltorschützen des VfB Schöneck, im Zweikampf mit dem Syrauer Tom Limmer. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
So lief das Derby in der Fußball-Sachsenklasse zwischen dem VfB Schöneck und dem SC Syrau
Von Florian Wißgott
Die über 150 Zuschauer sahen ein Spektakel mit acht Toren. Die rassig-umkämpfte Partie bot ihnen zwei spannende Wendungen.

Als Syraus Torhüter Jonas Drechsler nach der 3:5-Niederlage zu Boden sank, bekamen das die mitgereisten Anhänger auf der gegenüberliegenden Seite wegen des dichten Nebels kaum mit. „Die erste halbe Stunde haben wir wirklich sehr gut gespielt, zeigten eine überragende Leistung und haben Schöneck keinen Zugriff gegeben“, resümierte Syraus...
