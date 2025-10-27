„Souverän ist etwas anders“ – Vogtländer dennoch im Volleyball-Sachsenpokal weiter

Reichenbach
Der VSV Eintracht Reichenbach hatte in der Vorrunde des Sparkassencups anfänglich noch Probleme, überzeugte aber im Finish. Im Januar wartet nun ein alter Bekannter ...
Bevor der VSV Eintracht Reichenbach am Samstag zur Vorrunde des Volleyball-Sachsenpokals aufs heimische Parkett ging, fiel die Ansprache vor dem Spiel etwas anders aus als sonst bei einem regulären Punktspiel.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.