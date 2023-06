Spannender Handball-Samstag in Plauen - HC Einheit gleich in zwei Bezirkspokal-Endspielen dabei

Eine volle Hütte, wie hier beim Bezirkspokal-Halbfinale, erwarten die Verantwortlichen des HC Einheit Plauen bei den drei Endspielen am Samstag in der Plauener Einheit-Arena. Das Halbfinale gewann HCE Plauen II in Flöha mit 27:26. Xaver Hinterseer (im Hintergrund, Nummer 7) muss dabei zuschauen, wie Föhas Daniel Michel einen Siebenmeter verwandelt. Foto: Gerald Helling