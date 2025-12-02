Sportschießen: Schützen aus Oelsnitz ohne Niederlage zum Jahresabschluss

Oberes Vogtland
Die erste Mannschaft schafft mit einem Doppelsieg den Sprung auf Tabellenplatz 2, die zweite Vertretung verteidigt mit zwei Erfolgen die Spitzenposition.
Zum Jahresabschluss am vergangenen Wochenende haben die beiden Luftpistolenmannschaften der 1. Bürgerlichen Schützengilde zu Oelsnitz beeindruckende Ausrufezeichen gesetzt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.