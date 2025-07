SpVgg Heinsdorfergrund muss beim 3. Fußball-Sommercup nur die SG Olympia Leipzig vorbeiziehen lassen

Fast hätte es für die Gastgeber mit einem Sieg im Heimturnier geklappt. Am Ende stand der starke 2. Platz. Der RFC II wurde Dritter. Auch für den Nachwuchs gab es Medaillen.

Zum Namen hat das Wetter beim 3. Sommercup der SpVgg Heinsdorfergrund am Samstag mit viel Regen vielleicht nicht gepasst, dafür sorgte aber die gute Stimmung der Fußballer und Gäste für Sonnenschein. So ließen sich die jüngsten Kicker beim F-Jugend-Spiel gegen Falkenstein nicht unterkriegen, als sie in den vier kleinen Mini-Halbzeiten von...