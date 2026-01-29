SpVgg Heinsdorfergrund rüstet sich fürs große Hallenfußball-Wochenende des Nachwuchses

Reichenbach
In jeweils zwei Altersklassen wird am Samstag und Sonntag um die Pokale gespielt. Dabei gehen nicht nur Mannschaften aus dem Vogtland auf Torejagd.
Die Fußball-Abteilung der SpVgg Heinsdorfergrund stellt am Wochenende ihre traditionellen Hallenturniere für den Nachwuchs auf die Beine. Dabei wird in vier Altersklassen in der Sporthalle Unterheinsdorf um die Pokale gespielt. Am Samstag rollt bei den C-Junioren (10 Uhr) und D-Junioren (14.30 Uhr) der Ball. Am Sonntag sind die G-Junioren (10...
