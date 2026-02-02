MENÜ
Das Foto zeigt eine Szene aus dem F-Junioren-Spiel der SpVgg Heinsdorfergrund gegen den 1. FC Greiz.
Das Foto zeigt eine Szene aus dem F-Junioren-Spiel der SpVgg Heinsdorfergrund gegen den 1. FC Greiz. Bild: Justin Pilz/Verein
Das Foto zeigt eine Szene aus dem F-Junioren-Spiel der SpVgg Heinsdorfergrund gegen den 1. FC Greiz.
Das Foto zeigt eine Szene aus dem F-Junioren-Spiel der SpVgg Heinsdorfergrund gegen den 1. FC Greiz. Bild: Justin Pilz/Verein
Reichenbach
SpVgg Heinsdorfergrund: Wo Turniersiege genauso viel zählen wie strahlende Kinderaugen
Von Monty Gräßler
Der Verein hat nach seinem großen Hallenfußball-Wochenende für Nachwuchsfußballer eine positive Bilanz gezogen. 24 Mannschaften hatten an zwei Tagen ihre Besten gekürt und viel Spaß dabei.

Natürlich ging es bei den Hallenfußballturnieren der SpVgg Heinsdorfergrund am Wochenende auch um Tore und um Punkte. Als sich die „Freie Presse“ am Montag für eine Wochenend-Bilanz beim Heinsdorfer Jugendleiter Lutz Pilz kundig machte, standen die Ergebnisse der Nachwuchsfußballer allerdings nicht im Vordergrund. „Vor allem die...
