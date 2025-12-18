Starke Nerven und schnelle Beine: Talente aus dem Vogtland beeindrucken in Inzell

Reichenbach
Beim Deutschland-Pokal sind die Kufenflitzer vom TSV Vorwärts noch einmal über sich hinausgewachsen. Einer von ihnen verbesserte sich sogar auf allen Strecken.
Bevor die Mylauer Eisschnellläufer in die Weihnachtspause gehen, galt es am vergangenen Wochenende noch einmal, die gute Form unter Beweis zu stellen. Die Sportler der AK 15/16 starteten beim Deutschland-Pokal in Inzell. Mit Bestzeiten auf allen vier Strecken (500, 1000, 1500, 3000 Meter) wartete Christian Böhm auf. Über Bestzeiten über 500,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.