Die Mylauer Kufenflitzer Tillmann Müller, Christian Böhm, Carl Leonhard Fiebig, Richard Ketzel, Lena Mothes, July Seifert (von links) mit den Trainern und Betreuern Reiner Roth (Mitte) und Stephan Mothes (rechts außen). Bild: TSV Vorwärts Mylau
Die Mylauer Kufenflitzer Tillmann Müller, Christian Böhm, Carl Leonhard Fiebig, Richard Ketzel, Lena Mothes, July Seifert (von links) mit den Trainern und Betreuern Reiner Roth (Mitte) und Stephan Mothes (rechts außen). Bild: TSV Vorwärts Mylau
Reichenbach
Starke Nerven und schnelle Beine: Talente aus dem Vogtland beeindrucken in Inzell
Von Steffi Seifert
Beim Deutschland-Pokal sind die Kufenflitzer vom TSV Vorwärts noch einmal über sich hinausgewachsen. Einer von ihnen verbesserte sich sogar auf allen Strecken.

Bevor die Mylauer Eisschnellläufer in die Weihnachtspause gehen, galt es am vergangenen Wochenende noch einmal, die gute Form unter Beweis zu stellen. Die Sportler der AK 15/16 starteten beim Deutschland-Pokal in Inzell. Mit Bestzeiten auf allen vier Strecken (500, 1000, 1500, 3000 Meter) wartete Christian Böhm auf. Über Bestzeiten über 500,...
