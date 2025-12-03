Von Sachsen bis zum Weltcup in Calgary: Mylauer Eisschnellläufer überzeugen überall

Reichenbach
Während Lea-Sophie Scholz vom TSV Vorwärts in Canada um das Ticket für Olympia 2026 in Mailand kämpft, geben auch die Nachwuchssportler aus dem Vogtland Vollgas. Und sie werden belohnt.
Die Saison der Mylauer Eisschnellläufer hat gerade erst begonnen und schon sind die Sportler deutschlandweit unterwegs. Am Wochenende standen mit Inzell, Berlin, Crimmitschau sowie dem Weltcup-Schauplatz Calgary (Canada) gleich vier verschiedene Stationen auf dem Wettkampfkalender. Lea-Sophie Scholz überzeugte beim Weltcup in Calgary mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.