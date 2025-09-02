Stöckigter Kraftsportler mit gutem Saisoneinstand

Plauen
In der Sachsenliga im Bankdrücken haben sich die Vogtländer den Sieg in Eiibau erkämpft. In der Gesamtwertung sind sie Vierter.
Zur ersten Runde der Sachsenliga im Bankdrücken sind die Kraftsportfreunde Stöckigt in der Gewichtheber- und Kraftdreikampf-Hochbug Eibau an den Start gegangen. Gaststarterin Anna Taubert begann den Wettkampf für die Rand-Plauener. Ihre gedrückten 107,5 kg brachten 102,19 Punkte auf das Mannschaftskonto der Vogtländer. Uwe Reinhard musste...
