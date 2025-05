Team Vogtland 2025: Bei der diesjährigen Berufung wurde fast die „magische“ 1000 erreicht

Dass in diesem Jahr mehr Aktive als sonst gefördert werden können, liegt auch an einer großzügigen Spende. Für einen Teilnehmer gab es sogar eine Sonderehrung.

Es ist eine besondere Atmosphäre: Im Ratskellersaal in Rodewisch sitzen junge, talentierte und erfolgreiche Sportler aus dem Vogtlandkreis an runden Tischen und schauen gespannt in Richtung Bühne. Dem einen oder anderen steht die Aufregung ins Gesicht geschrieben. Kein Wunder, denn es geht am Freitagabend um die Berufung ins Team Vogtland 2025...