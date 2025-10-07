Tennis: Elsteraner gewinnt zum siebenten Mal in Folge die Adorfer Stadtmeisterschaft

Oberes Vogtland
Steffen Lachmann hat am Freitag erneut den Titel bei der 21. Adorfer Stadtmeisterschaft im Tennis verteidigt. Bei den Frauen gewann erstmals Doris Pötzsch. Wieso der Seriensieger immer wieder beim Turnier des ESV Lok ans Netzt geht.
Obwohl Steffen Lachmann als Aktiver der Abteilung Tennis des TSV Oelsnitz auf dem Platz steht und aus Bad Elster kommt, nahm der 59-Jährige bisher fast an jeder Adorfer Stadtmeisterschaft teil. „Es ist mir sehr wichtig, weil ich auch nicht mehr der Jüngste bin und wenn ich dann gegen die jüngeren Spieler gewinne, dann macht mich das stolz“,...
