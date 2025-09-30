Tennis: Klingenthaler stiehlt bei Meisterschaft in Oelsnitz den Einheimischen die Show

Niklas Liebscher heißt der neue Stadtmeister der Sperken. Er verwies Steffen Lachmann und Sebastian Stange auf die Plätze. Bei widriger Witterung wollte leider nur eine Frau mitspielen.

Acht Männer, eine Frau und vier Kinder haben sich am Samstag bei widrigen Witterungsbedingungen an der offenen Oelsnitzer Stadtmeisterschaft im Tennis beteiligt. Trotzdem wurde beim Abschluss der Freiluftsaison gutklassiger Tennissport geboten. Bei den aktiven Männern ging der Titel an den Klingenthaler Niklas Liebscher. Die Plätze 2 und 3...