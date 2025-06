Tennis-Oberliga: Reichenbacherinnen triumphieren gegen Dresden

Die Frauen des VTC siegen mit 7:2 gegen den TC Bad Weißer Hirsch. Aktuell bedeutet das Platz 3.

Die Frauenmannschaft des VTC Reichenbach hat sich am Wochenende in der Tennis-Oberliga mit 7:2 gegen den TC Bad Weißer Hirsch Dresden durchgesetzt. In den Einzeln siegten Julia Fenk, Britta Ruppert, Julia Glöckner und Emily Müller gegen ihre Konkurrentinnen und gingen mit 4:2 in Führung. Spätestens in den Doppeln ließen die Vogtländerinnen...