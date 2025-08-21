Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Freuen sich über den Sieg: Die TSV-Spieler Jens-Uwe Affeldt, Steffen Lachmann, Sebastian Stange und Jaroslav Kratochvil (von links).
Freuen sich über den Sieg: Die TSV-Spieler Jens-Uwe Affeldt, Steffen Lachmann, Sebastian Stange und Jaroslav Kratochvil (von links). Bild: Verein
Freuen sich über den Sieg: Die TSV-Spieler Jens-Uwe Affeldt, Steffen Lachmann, Sebastian Stange und Jaroslav Kratochvil (von links).
Freuen sich über den Sieg: Die TSV-Spieler Jens-Uwe Affeldt, Steffen Lachmann, Sebastian Stange und Jaroslav Kratochvil (von links). Bild: Verein
Oberes Vogtland
Tennis: Oelsnitzer Männer erlegen „Weißen Hirsch“
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den Freiluft- Mannschaftswettbewerben stehen jetzt die abschließenden Saisonspiele an. Die Sperken sind nach einem überraschenden Sieg in der Landeshauptstadt fürs Halbfinale des „kleinen“ Sachsenpokals qualifiziert.

Das war nicht wirklich zu erwarten: Nach ihrem Ausscheiden in der Hauptrunde des Sachsenpokals (1:2 gegen TC Frankenberg) konnten die Tennismänner des TSV Oelsnitz am Dienstagabend einen überraschend klaren 3:0-Erfolg beim TC Weißer Hirsch in Dresden feiern. Damit stehen sie im Halbfinale der Nebenrunde, des sogenannten „kleinen“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
12:13 Uhr
1 min.
Baum stürzt auf fahrendes Auto - zwei Insassen verletzt
In Hartha ist ein fahrendes Auto von einem umstürzenden Baum getroffen worden. (Symbolbild)
Glück im Unglück: Zwei Insassen eines Autos werden nur leicht verletzt, als der Wagen während der Fahrt von einem umstürzenden Baum getroffen wird.
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
02.06.2025
1 min.
Tennis: Starker Neuzugang aus Klingenthal punktet gleich für Oelsnitz
Neuzugang Jaroslav Kratochvil trug gleich einen Sieg zum ersten Oelsnitzer Punktgewinn in dieser Saison bei.
Beim 3:3 zuhause gegen den Eibenstocker BC haben die Bezirksklasse-Männer des TSV am Samstag den ersten Zähler in dieser Saison erkämpft und die rote Laterne abgegeben.
Thomas Gräf
10.07.2025
1 min.
Tennis-Sachsenpokal: Oelsnitzer fliegen nach knapper Niederlage raus
TSV-Spieler Jens-Uwe Affeldt konnte seinen höherklassigen Gegner nicht bezwingen.
1:2 hieß es am Dienstagabend gegen die höherklassiger spielende Konkurrenz vom TC Frankenberg.
Thomas Gräf
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
Mehr Artikel