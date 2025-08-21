Tennis: Oelsnitzer Männer erlegen „Weißen Hirsch“

Oberes Vogtland
In den Freiluft- Mannschaftswettbewerben stehen jetzt die abschließenden Saisonspiele an. Die Sperken sind nach einem überraschenden Sieg in der Landeshauptstadt fürs Halbfinale des „kleinen“ Sachsenpokals qualifiziert.
Das war nicht wirklich zu erwarten: Nach ihrem Ausscheiden in der Hauptrunde des Sachsenpokals (1:2 gegen TC Frankenberg) konnten die Tennismänner des TSV Oelsnitz am Dienstagabend einen überraschend klaren 3:0-Erfolg beim TC Weißer Hirsch in Dresden feiern. Damit stehen sie im Halbfinale der Nebenrunde, des sogenannten „kleinen“...
