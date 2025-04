Tennis: Oelsnitzer schließen Hallensaison mit klarem Sieg ab

Den TSV-Männern ist am Sonntag im Sportpark Plauen ein 10:2-Erfolg gegen den ETC Crimmitschau gelungen.

Zum Abschluss der Hallen-Bezirksklasse im Tennis ist den Männern des TSV Oelsnitz am Sonntag noch der dritte Saisonsieg gelungen. Mit 10:2 besiegten sie im Plauener Sportpark den ETC Crimmitschau. Damit steht für den TSV am Ende der dritte Rang zu Buche. In den Einzelspielen punkteten der überragende Viktor Krupica sowie Peter Hanslik und...