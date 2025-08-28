Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die vogtländischen Volleyballfans können sich am Freitagabend auf tolle Aktionen am Netz freuen.
Die vogtländischen Volleyballfans können sich am Freitagabend auf tolle Aktionen am Netz freuen. Bild: Symbolbild: noraismail/stock.adobe.com
Die vogtländischen Volleyballfans können sich am Freitagabend auf tolle Aktionen am Netz freuen.
Die vogtländischen Volleyballfans können sich am Freitagabend auf tolle Aktionen am Netz freuen. Bild: Symbolbild: noraismail/stock.adobe.com
Reichenbach
Testspiel-Knüller in Reichenbach: Eintracht-Volleyballer sind am Freitag Gastgeber für einen Zweitligisten
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dem Sachsenliga-Aufsteiger steht der Höhepunkt der Saisonvorbereitung bevor. Der Verein hofft gegen die L.E. Volleys auf eine stattliche Kulisse.

Bei den Volleyballern des VSV Eintracht Reichenbach geht es in der Saisonvorbereitung gerade Schlag auf Schlag. Nachdem der Sachsenliga-Aufsteiger in der Vorwoche bei seinem Heimturnier den dritten Platz belegt hatte, steht am Freitagabend ein nicht alltägliches Testspiel für die Mannschaft um Kapitän Wenzel Günter an. 19 Uhr ist mit den L.E....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
09.07.2025
2 min.
Reichenbacher Beachcamp: 36 Schüler lernen das Volleyballspielen von einem Bundesliga-Coach
Profi-Trainer Jan Pretscheck (links) von den L.E. Volleys gibt hier beim 6. Reichenbacher Beachcamp sportliche Anweisungen.
Auch bei der sechsten Auflage freute man sich über die Anwesenheit von Jan Pretschek. Seine Expertise bereicherte das Camp. Die Kinder wollten den Ball gar nicht mehr niederlegen.
Laura Freimann
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
13.07.2025
4 min.
Vogtländische Volleyballerin erfüllt sich mit zwölf Jahren schon ihren großen Traum
Beim Volley Cup in Cascais: Anna-Sophia Schindler (ganz vorne) posiert hier mit ihrem portugiesischen Mädchenteam namens Santiago V4A (U 15).
Anna-Sophia Schindler ist bereits im Sportunterricht aufgefallen. Wie sie es von einem kleinen lokalen Projekt auf die internationale Bühne schaffte und warum nach den Ferien ein Neuanfang auf sie wartet.
Laura-Louis Freimann
Mehr Artikel