Testspiel-Knüller in Reichenbach: Eintracht-Volleyballer sind am Freitag Gastgeber für einen Zweitligisten

Reichenbach
Dem Sachsenliga-Aufsteiger steht der Höhepunkt der Saisonvorbereitung bevor. Der Verein hofft gegen die L.E. Volleys auf eine stattliche Kulisse.
Bei den Volleyballern des VSV Eintracht Reichenbach geht es in der Saisonvorbereitung gerade Schlag auf Schlag. Nachdem der Sachsenliga-Aufsteiger in der Vorwoche bei seinem Heimturnier den dritten Platz belegt hatte, steht am Freitagabend ein nicht alltägliches Testspiel für die Mannschaft um Kapitän Wenzel Günter an. 19 Uhr ist mit den L.E....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.