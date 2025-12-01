Tischtennis: 0:15 – Ersatzgeschwächter SV Muldenhammer wird verhauen

In der Bezirksklasse verstand Spitzenreiter Grün-Weiß Röthenbach am Sonntag keinen Spaß und ließ den Obervogtländern keinen einzigen Punkt.

In der Tischtennis-Bezirksklasse setzte es für den SV Muldenhammer am Sonntag die zweite sehr klare Niederlage in dieser Saison. 15:0 stand es am Ende für den gastgebenden SV Grün-Weiß Röthenbach. Durch Ausfälle von Kotek und Schmidt waren die Gäste ersatzgeschwächt angereist. Und so richtig ins Spiel fanden die Oberländer nie. Die...