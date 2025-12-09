Tischtennis: Knappes Spiel zum Hinrunden-Abschluss für SV Muldenhammer

In der Bezirksklasse gab es am Sonntag für das Team aus dem Waldgebiet im Heimspiel gegen den TV Ellefeld kein schönes Jahresende.

Am letzten Spieltag der Hinrunde in der Bezirksklasse mussten die Tischtennisspieler des SV Muldenhammer eine knappe Niederlage einstecken. 7:9 hieß es am Sonntag zuhause gegen den TV Ellefeld. Muldenhammer beendet die Hinrunde trotzdem auf dem zweiten Platz. In den Doppeln punktete nur das Duo Kohl/Brunner, in den Einzeln siegte zunächst... Am letzten Spieltag der Hinrunde in der Bezirksklasse mussten die Tischtennisspieler des SV Muldenhammer eine knappe Niederlage einstecken. 7:9 hieß es am Sonntag zuhause gegen den TV Ellefeld. Muldenhammer beendet die Hinrunde trotzdem auf dem zweiten Platz. In den Doppeln punktete nur das Duo Kohl/Brunner, in den Einzeln siegte zunächst...