Tischtennis: 9:6 gegen Erlbach – Tirpersdorf gewinnt Obervogtlandderby

Der TTV Tirpersdorf hat am Sonntag das Obervogtlandderby der Tischtennis-Bezirksklasse gegen den TTV Erlbach mit 9:6 gewonnen, der mit vier Ersatzspielern antrat. Die Gäste hatten nach den Doppel 2:1 geführt, doch die Hausherren gewannen fünf von sechs Einzeln zum 6:3. In Runde 2 schloss Erlbach zum 6:5 auf. Wallner, Pöhler und Spendel...