Tischtennis: 9:7 in Ellefeld – Schöner 1. Advent für TTV Tirpersdorf

Der Tabellenfünfte dreht die Partie im Entscheidungsdoppel noch zum SIeg.

Der TTV Tirpersdorf zündeten sich selbst eine Adventskerze an, konnte am Sonntag in der Tischtennis-Bezirksklasse sein Auswärtsspiel beim TV Ellefeld 9:7 gewinnen. Die Hausherren hatten den besseren Start, gewannen zwei Doppel, zwischenzeitlich führten sie 4:1. Zum Ende der ersten Einzelrunde kam Tirpersdorf auf 5:4 heran. Die Tirpersdorfer...