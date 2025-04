Tischtennis-Bezirksklasse: Tirpersdorf geht wieder leer aus

Auch gegen den TV Ellefeld musste sich das TTV-Team geschlagen geben. 4:11 stand es am Ende aus Sicht der Gastgeber.

Das Tischtennisteam des TTV Tirpersdorf hat in der Bezirksklasse die fünfte Niederlage in Folge quittieren müssen. Nach dem 4:11 zu Hause gegen den Tabellenzweiten TV Ellefeld stehen die Tirpersdorfer auf dem 8. Platz der Zehnerstaffel. Schon alle drei Eingangsdoppel gingen an die Gäste. Von den folgenden sechs Einzeln konnte der TTV nur zwei...